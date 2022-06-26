جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأطلق المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، البرنامج التدريبي الأول للتعامل مع الضغوط في مدينة جدة كمرحلة أولى، تمهيدًا لتقديمه في جميع أنحاء المملكة مستقبلاً، وذلك على مدار يومين بحضور 30 مدربًا ومدربة في مركز التدريب التابع لصحة جدة بالحمراء.ويهدف البرنامج إلى تأهيل عدد من المختصين لتدريب أفراد المجتمع على ماهية الضغوط وفنّيات التعامل معها، ومعرفة أسبابها ومصادرها وأعراضها، بالإضافة إلى إكساب المدربين معرفة تأثير الضغوط على الجسم والقدرة على شرحها فسيولوجيًا، ومعرفة أهم الطرق والأساليب للتعامل معها والتدريب عليها ليصبح مدربًا محترفًا.وعكف المركز على تنفيذ البرنامج بعد متابعة أرقام منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن شخصًا من 10 مصاب باكتئاب أو اضطراب أو قلق، وهذا مؤشر ازدياد كبير في الأعداد مقارنة بالعقود الماضية، حيث تؤثر الاضطرابات النفسية الاقتصاد العالمي سلبيًا في ظل ما تسببه من انقطاع عن العمل وخسائر في الإنتاج مما يستدعي ضرورة تفادي هذه المخاطر من خلال مبادرات وبرامج ترفع من الوعي النفسي لدى المجتمع.// انتهى //10:00ت م0028