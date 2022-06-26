الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساستعرض بنك التصدير والاستيراد السعودي في تقريره السنوي لعام 2021، أهم الإنجازات والنتائج المتحققة، والمبادرات والمشاريع التي تمّ إطلاقها لرفع نسبة الصادرات غير النفطية، وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية، سعيًا لتحقيق طموحات المملكة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.وسلّط التقرير الضوء على المبادرات والمشاريع وطلبات التمويل المعتمدة خلال العام، والنتائج المتحققة على مستوى نشاط التصدير والاستيرد، وخطوات الدعم التي اتخذها البنك من أجل زيادة دعم التمويل للمصدّرين السعوديين والمشترين الدّوليين للسلع والخدمات السعودية غير النفطية.ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه وفق رؤية طموحة ليكون مؤسسة مالية رائدة تدعم القطاع الخاص، وتمكّن البنوك الوطنية من توفير حلول مالية وائتمانية تزيد حصص تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وتسهم بشكلٍ مباشرٍ في تنويع الاقتصاد البديل، كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصادٍ قويٍّ وتنميةٍ مستدامة.// انتهى //10:16ت م0029