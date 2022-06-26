الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (17) موقعاً حول المملكة, ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مستشفى القوارة العام لمدة أربعة أيام، وفي مقر المحكمة العامة بمحافظة البكيرية لمدة يومين، وفي مكتب تعليم محافظة البدائع لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في إدارة التعليم بمحافظة البكيرية لمدة يومين.وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مقر الحرس الوطني بنجران لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء في مطار نجران، وللنساء في محافظة ثار لمدة يومين لكل منهما.وتقوم الوحدات المتنقلة في منطقة عسير يوم الاثنين بتقديم خدماتها للرجال في مقر المحكمة الجزائية بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد، ويوم الأربعاء في مكتب شركة الاتصالات السعودية بمحافظة بيشة لمدة يومين.وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكه، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل اليوم خدماتها للرجال في مركز الحيانية لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في مركز جبلة لمدة يوم.وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الجوف اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز العيساوية بمحافظة القريات لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة في منطقة الرياض يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مقر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لمدة يومين، بينما تقدم الخدمة بالمنطقة الشرقية يوم الأربعاء للرجال في معهد تدريب قوات أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية لمدة يوم.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //10:17ت م0030