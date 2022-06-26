حائل 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عبدالله بن عبدالرحمن الفالح بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيساً لفرع النيابة العامة بالمنطقة.وثمّن سموه الجهود التي بذلها الفالح خلال فترة تولّيه رئاسة الفرع, متمنياً له التوفيق والسداد، مشيراً إلى أهمية الدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه تحقيق العدالة في مختلف القضايا التي تنظرها.من جهته عبّر الفالح عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على توجيهاتهما السديدة ودعمهما غير المحدود لفرع النيابة العامة بالمنطقة وما يجده من متابعة ومساندة لمختلف المهام والأعمال المناطة به.// انتهى //10:19ت م0032