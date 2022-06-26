القاهرة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال زيارته القاهرة، حيث تناولت سُبل دفع وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ولفتت الانتباه إلى تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، استمرار العمل في تنفيذ هذه المشروعات التي تستهدف النهوض بمستوى وجودة حياة نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري.وأشارت صحف الأحد إلى تأكيد جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الصحة العرب حرصها على مكافحة المخدرات، في ظل وجود اهتمام كبير بموضوع الصحة النفسية ومكافحة المخدرات.ونقلت عن منظمة الصحة العالمية إعلانها أن تفشي مرض جدري القردة لا يشكل حاليًا مصدر قلق عالمي للصحة العامة، رغم الحاجة إلى جهود استجابة مكثفة للسيطرة على انتشار المرض.وواكبت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.// انتهى //10:20ت م0033