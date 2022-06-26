حائل 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه, مساعد مدير إدارة مرور المنطقة العميد سعود الرشيدي رتبته الجديدة, بحضور مدير شرطة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي ومدير إدارة مرور منطقة حائل العميد محمد القريني, متمنياً سموه للعميد الرشيدي والجميع التوفيق.من جهته أعرب الرشيدي عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم والمساندة المستمرة, سائلاً الله أن تكون عوناً له لأداء مهامه وواجباته لخدمة الوطن على أكمل وجه.// انتهى //10:30ت م0034