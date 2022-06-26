جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسغادر دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق جدة اليوم.وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "الوزير المرافق"، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.// انتهى //10:39ت م0035