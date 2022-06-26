جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:46ت م0037