تونس 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان القضاة التونسيين عن قرارهم تمديد الإضراب عن العمل، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجًا على قرارٍ سابق يقضي بعزل 57 قاضيًا من مناصبهم لاتهامهم بشبهة فساد.وتطرقت إلى إعلان المجلس الرئاسي الليبي عن توافق رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على دعوة الأمم المتحدة لعقد لقاءٍ هام في مدينة جينيف السويسرية في أواخر الشهر الحالي، في اجتماعٍ قد يفتح الباب أمام صفحة جديدة في الأزمة الليبية بعد أكثر من 11 عامًا من الحرب والصراع السياسي بين فرقاء البلد الواحد رغم الجهود الإقليمية والدولية لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.وتحدثت صحف تونس عن تحميل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، العصابات التي تعمل في مجال الاتجار بالبشر، مسؤولية المأساة التي حدثت في مليلية، وأدت إلى مقتل 18 مهاجرًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.// انتهى //11:09ت م0039