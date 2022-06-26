الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساستكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مشروع إعادة تأهيل مباني ومرافق جامعة طيبة بالمدينة المنورة.وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، أن الهدف من هذا المشروع هو رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع المباني والمرافق التابعة للجامعة، وإعادة تأهيل 75 مبنى وذلك وفقًا للمعايير العالمية.وبين أنه تم العمل على تطبيق معيارين رئيسيين للرفع من كفاءة الطاقة، منها إعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإنارة التقليدية الحالية بأنظمة بتقنية الليد (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم في المكاتب والمباني والمرافق التابعة للجامعة.ومن المتوقع توفير حوالي 10 ملايين واط ساعة سنوياً، أي ما يعادل 54% من إجمالي استهلاك الإضاءة السابق، كما أن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك 16 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 6.5 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 109 آلاف شتلة.// انتهى //11:16ت م0040