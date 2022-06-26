جيزان 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واستنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان غداً ، ملتقى التوظيف السنوي لمنشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام 1443هـ ، وذلك بقاعة الأمير محمد بن ناصر بالكلية التقنية بجازان.ودعت الإدارة الخريجين والخريجات لحضور الملتقى والمشاركة في فعالياته التي تنظم على مدار يومين، العديد من الندوات المتخصصة للتعريف ببرامج معهد ريادة الأعمال والتعريف ببرامج بنك التنمية الاجتماعية، واستعراض الفرص الوظيفية الخاصة بالخريجين والخريجات بمختلف منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.// انتهى //11:25ت م0042