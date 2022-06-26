عام / التدريب التقني بجازان ينظم ملتقى التوظيف السنوي غداً
الأحد 1443/11/27 هـ الموافق 2022/06/26 م واس
جيزان 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واس
تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان غداً ، ملتقى التوظيف السنوي لمنشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام 1443هـ ، وذلك بقاعة الأمير محمد بن ناصر بالكلية التقنية بجازان.
ودعت الإدارة الخريجين والخريجات لحضور الملتقى والمشاركة في فعالياته التي تنظم على مدار يومين، العديد من الندوات المتخصصة للتعريف ببرامج معهد ريادة الأعمال والتعريف ببرامج بنك التنمية الاجتماعية، واستعراض الفرص الوظيفية الخاصة بالخريجين والخريجات بمختلف منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.
// انتهى //
11:25ت م
0042