أبها 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واستقدم أمانة منطقة عسير اليوم تراخيص ذبح الأضاحي عبر منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ المتخصصة لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 10-13 ذي الحجة، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ الـ5 من شهر ذي الحجة القادم, بدون رسوم لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.وتهدف الخدمة لتلبية حجم الاحتياج في موسم عيد الأضحى ورفع مستوى جودة الخدمات حيث سيتم تطبيق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة بطريقة منظمة وصحية.// انتهى //12:01ت م0047