جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأدى طلاب وطالبات مدارس جدة اليوم، أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وسط استعدادات فنية وتنظيمية .ووقف المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور نايف الزارع ، صباح اليوم، على انطلاقة الاختبارات، حيث استهل جولته بزيارة لثانوية ابن منظور بحي السامر التابعة لمكتب التعليم بالصفا، بحضور مدير المكتب علي كرات.واطلع الزارع خلال الجولة على سير أعمال الاختبارات، بالإضافة إلى نظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني .// انتهى //12:13ت م0048