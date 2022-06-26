الطائف 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسينظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية برنامجاً إرشادياً يوم غدٍ، بعنوان "الممارسات الجيدة من أجل تنمية زراعية مستدامة" ويستمر لثلاثة أيام بحضور مجموعة خبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) .وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني القاضي أن البرامج الإرشادي يستهدف المزارعين بالمحافظة لتنمية مزارعهم واستدامتها وتمكين منتجاتهم حتى تكون حاضرة في الأسواق المحلية والخارجية, مشيراً الى أن الهدف من هذا البرنامج التعريف بالمفاهيم والمبادئ، بما يُحقق توفير الأمن الغذائي والوصول للاكتفاء الذاتي.// انتهى //12:15ت م0049