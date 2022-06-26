عرعر 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسبدأ اليوم قرابة 90 ألف طالب وطالبة بمنطقة الحدود الشمالية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا وسط استعدادات متكاملة.وأوضح مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان أن أكثر من 400 مشرف ومشرفة تربويين باشروا زياراتهم لمدارس المنطقة خلال فترة الاختبارات، إلى جانب زيارات قيادات الإدارات ومديري مكاتب التعليم، للاطلاع على سير الاختبارات, بالإضافة إلى أنه تم تطبيق خطة إدارة الإشراف التربوي "بنين وبنات" لمتابعة سير الاختبارات وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية، داعياً أولياء الأمور إلى التكامل مع دور المدرسة لتحقيق الأجواء التربوية لمساعدة الطلاب والطالبات على الاستذكار، وتعميق استفادتهم من المقررات الدراسية.وتزامناً من انطلاق الاختبارات أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات.// انتهى //12:23ت م0051