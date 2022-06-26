الدمام 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة تحت شعار" الرعاية خلال الأزمات"، بحضور مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء حمد بن محمد العماري.وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية الجهود الكبيرة لرجال مكافحة المخدرات للحد من عمليات التهريب التي تستهدف المملكة والقبض على كل من يحاول الإضرار بشباب الوطن، وقال سموه: "في كل يوم نشهد إنجازاً جديداً في التصدّي لمحاولات تهريب المخدرات المتكررة التي تستهدف المملكة، ولكن ولله الحمد فإن إدارة مكافحة المخدرات حققت نجاحات عديدة بالتكامل مع الجهات الأخرى في المملكة للتصدي لتلك العمليات وتحقيق الهدف الأهم وهو حماية الوطن وأبنائه".وأضاف سموه: "قيادة هذه البلاد -حفظها الله-" تُقدم كل الدعم للجهات المسؤولة عن مكافحة المخدرات وتدعمهم بجميع التقنيات الحديثة لتطوير أعمالهم وكشف كل محاولات التهريب، ونحن في هذا العصر نواجه أنواعاً خطيرة من المؤثرات العقلية والمخدرات التي تدمّر صحة الإنسان وتتسبب في حوادث غريبة، لذلك وجب علينا الحذر وتوجيه الأبناء والأسر واستغلال وسائل الإعلام الحديثة وانتشارها الواسع لإيصال الرسائل التوعوية لجميع أفراد المجتمع".من جانبه، أوضح اللواء العماري، أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية يتضمن إقامة عدة فعاليات لضمان وصول التوعية لأكبر عدد ممكن من الشباب والشابات وتعريفهم بطرق المروّجين وتحصينهم ضد هذه المحاولات التي تستهدفهم.// انتهى//13:38ت م0069