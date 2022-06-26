جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأزالت أمانة محافظة جدة ممثلةً في بلدية طيبة الفرعية أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة أم الحمام، على مساحة 500 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في حماية الأراضي الحكومية والمرافق العامة ومنع نشأة العشوائيات بأشكالها كافة.وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن البلدية أزالت الإحداثيات بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين مما استوجب إزالة التعديات التي شملت بتر خرسانية وتنفيذ شوارع ترابية على مساحة قدرت بـ 500.000 متر مربع.// انتهى //13:39ت م0070