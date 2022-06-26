سيدني 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستقدم مليون دولار أسترالي كمساعدات إنسانية طارئة لأفغانستان، وذلك بعد أن ضربها زلزال أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد آلاف آخرين.وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيانٍ صادر عن مكتبها "لقد تسبب الزلزال في خسائر فادحة في الأرواح والمنازل وسبل العيش، ولم يتم تحديد الآثار الكاملة بعد، كما أن هذه المأساة تأتي في وقتٍ أصبحت فيه الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان أكبر من أي وقت مضى".// انتهى //13:39ت م0071