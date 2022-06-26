الدمام 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأدى اليوم أكثر من 500 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث التحريرية، وذلك في 2082 مدرسةً حكومية وأهلية، وفقاً لإرشادات وضوابط وزارة التعليم.وأطَلع مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي على باكورة سير الاختبارات، وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي يقومون بها، بالوقوف على قاعات الاختبارات بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمنطقة واطلاعه على أعمال اللجان وغرف الكونترول إلى جانب وقوفهم على أداء الطلاب.وطمأن العتيبي، أولياء الأمور أن سير الاختبارات تدعو للتفاؤل بمستويات ممتازة ولم تعترضها أي عوائق تذكر، مؤكداً في الوقت نفسه بأن إدارة تعليم المنطقة سخَرت كافة إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات، والتي سبقها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها.// انتهى //13:40ت م0072