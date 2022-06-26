الكويت 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 79ر88 نقطة، ليبلغ مستوى 98ر7328 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 23ر10 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر238 مليون سهم، عبر تنفيذ 12171 صفقة نقدية بقيمة 7ر54 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 7ر47 نقطة، ليبلغ مستوى 38ر5694 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 85ر0 في المئة عبر تداول 9ر148 مليون سهم من خلال 6364 صفقة نقدية بقيمة 16 مليون دينار كويتي.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر106 نقاط، ليبلغ مستوى 65ر8120 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 33ر1 في المئة عبر تداول 2ر89 مليون سهم في 5807 صفقات بقيمة 6ر38 مليون دينار.// انتهى //13:45ت م0073