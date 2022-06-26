بريدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأدى أكثر من 160 ألف طالب وطالبة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم اليوم اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443هـ، في جميع المراحل التعليمية .واستكملت الإدارة العامة في وقت سابق جميع الاستعدادات الفنية والتقنية، عبر مكاتب التعليم والإدارات المختصة، ما يعكس العناية والاهتمام المتزايدين على كافة المستويات لضمان تأدية الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر وسهولة ووفق منظومة عمل واضحة ودقيقة.وشهدت مدارس تعليم القصيم في اليوم الأول للاختبارات جولات ميدانية للقيادات التعليمية والإشرافية «بنين وبنات» والتي ستتواصل طيلة أيام الاختبارات، لمتابعة احتياجات المدارس والطلاب والطالبات والوقوف بشكل مباشر على سير الاختبارات، ومتابعة أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم وتقديم الدعم للهيئة التعليمية والإدارية وفق الخطة الخاصة بالاختبارات.// انتهى //13:48ت م0074