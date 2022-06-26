الطائف 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف في مكتبه اليوم، مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود.وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالنشاط الرياضي بالمحافظة وسبل تطويرها.وأكد سموه أهمية دعم الرياضات المختلفة في المحافظة والاهتمام بها، وإبراز ما يمتلكه الشباب من مهارات في العديد من الرياضات بمختلف مستوياتهم، منوهًا بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- للقطاع الرياضي، وبمتابعة سمو وزير الرياضة.وأوضح سمو الأمير سعود بن نهار أن محافظة الطائف تزخر بمواهب رياضية وأندية في مختلف الرياضات ، مشددًا على أن الجانب الرياضي سينال حقه من الاهتمام في المحافظة.//انتهى//13:48ت م0075