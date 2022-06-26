الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 8مزادات علنية منها الحضوري والإلكتروني؛ لبيع عقارات ومنقولات متنوعة في 6 مدن ومحافظات بالمملكة في الفترة ما بين 26 - 30 يونيو 2022م، وتتجاوز مساحات العقارات المعروضة 900 ألف مترٍ مربع,وتعرض المزادات أكثر من 300 أصلًا من العقارات والمنقولات التي تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وقصورٍ سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، ومجموعة من الأنعام من الإبل والماعز ومجموعة من الحاويات وقطع غيار السيارات ومعدات وآلات لمصنع متخصص بالأثاث والخشبيات، وتبدأ بمزادٍ وسط نجد الرياض الذي يقام إلكترونياً ليعرض 9 عقاراتٍ بمدينة الرياض، ومزاد إطلالة طويق الحضوري الذي يعرض 12 عقاراً بمدينة الرياض، ومزاد الباطن الإلكتروني الذي يعرض 10 عقاراتٍ بمحافظة حفر الباطن، ومزاد محافظة رنية الذي يعرض 5 عقارات، ومزاد العلم الحضوري الذي يعرض 13 عقاراً بمنطقة الشرقية، وأما المنقولات فيقام مزاد الأنعام الحضوري الذي يعرض 231 من الإبل الوضح والنعيم والماعز بمدينة حائل، ومزاد الحاويات الحضوري الذي يعرض عددًا من قطع غيار السيارات والإكسسوارات ومجموعة من الحاويات ومنقولات مستودعات بمدينة جدة، إضافةً إلى مزاد مصنع الأثاث الحضوري الذي يعرض 54 قطعةً من الآلات والمعدات والمكائن ومنظمات الكهرباء بمدينة الرياض، وللتفاصيل يمكن الاطلاع على صفحة المزادات الخاصة بإنفاذ على الرابط:infath.sa/auctions.ويُعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.// انتهى //13:49ت م0076