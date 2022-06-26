صبيا 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساستقبلت مدارس تعليم صبيا اليوم أكثر من 140 ألف طالب وطالبة لأداء اختباراتهم للفصل الدراسي الثالث لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ، وذلك في 1200 مدرسة .وأكد مدير تعليم صبيا المكلف عثمان بن محمد مسملي أن الإدارة تنفذ خطتها لأداء الاختبارات بالتنسيق مع مكاتب التعليم، من خلال أكثر من 1550 زيارة ميدانية تهدف لمتابعة الرصد والتدقيق والمطابقة للدرجات في نظام نور يوميا، ورفع تقارير المتابعة عن سير الاختبارات لإدارة التعليم، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية آخر يوم في الاختبارات، إضافة لجهود قسم التوجيه والإرشاد في تهيئة الطلبة للاختبارات، وتفعيل الهاتف الإرشادي واستقبال الاستفسارات من الطلاب وأولياء الأمور.// انتهى //13:50ت م0077