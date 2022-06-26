بريدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي البدائع عبدالرحمن النويصر، وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تحقيق فريق درجة البراعم بالنادي لكرة القدم المركز الثاني للموسم الرياضي 2022/2021م، والصعود لدوري الممتاز للموسم الرياضي القادم.وبارك سموه لرئيس وأعضاء ولاعبي نادي البدائع تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن تأهل النادي حصاد يحسب لرياضة المنطقة، مشيداً بدور الأندية الرياضية بالمنطقة وأن ما تحقق من إنجازات ترجمة لدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أعزها الله- التي لا تدخر جهداً في دعم الأندية السعودية .حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة هدلق الهدلق.// انتهى //13:52ت م0078