الدمام 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسوقَعت غرفة الشرقية ومعهد الحوكمة للتدريب، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التدريب في مجال الحوكمة، وتوفير الإمكانيات والكوادر المؤهلة في هذا الجانب، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.وقع الاتفاقية أمين عام الغرفة عبد الرحمن الوابل، ورئيس معهد الحوكمة للتدريب ناصر السهلي.وأكدت غرفة الشرقية حرصها على التعاون مع مختلف القطاعات في تنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية والإسهام في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، لخدمة وتطوير قطاع الأعمال.// انتهى //13:52ت م0079