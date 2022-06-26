رفحاء 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساستقبلت 147 مدرسة اليوم بتعليم محافظة رفحاء الطلاب والطالبات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في جميع المراحل الدراسية.وتابع مدير مكتب التعليم برفحاء خالد الشمري والمشرفون سير الاختبارات ودعم ومساندة المدارس لأداء مهامها في إنهاء الاختبارات للطلاب وفق خطة مُعَدة لمتابعة الاختبارات والحرص على توفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات وتهيئة كل الفرص المناسبة والبيئة المدرسية الآمنة والصحية.// انتهى //13:54ت م0080