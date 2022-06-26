الطائف 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسنفّذ مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف 11793 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال النصف الأول للعام الحالي 2022م، حيث استفاد منها 3498 من المرضى المسجلين بالبرنامج، في حين استفاد من خدمات العيادة الافتراضية 2051 مستفيداً.وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى خدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، مع توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.// انتهى //13:59ت م0081