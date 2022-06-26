مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأدّى ٣٠ ألف طالب وطالبة في ٤٧٩ مدرسةً بكافة المراحل الدراسية بإدارة ‫التعليم بمحافظة الليث اليوم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي ١٤٤٣هـ .وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن الإدارة هيّأت كل السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات، مبينًا أنه جرى تشكيل لجان متابعة سير الاختبارات والمكونة من قسمي الإشراف التربوي "بنين-بنات"، الاختبارات والقبول "بنين وبنات"، ومكاتب التعليم، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات، كما جرى إعداد خطة الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة خطط سير الاختبارات، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.وعلى صعيدٍ آخر أطلق قسم التوجيه والإرشاد "بنين - بنات" ممثلاً في وحدات الرعاية الطلابية ، خدمة الهاتف الاستشاري لمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات .// انتهى //13:59ت م0082