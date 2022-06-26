القاهرة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ86 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، برئاسة مصر، ومشاركة الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، في كلمته خلال الاجتماع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعَدت في الآونة الأخيرة من استهدافها للجامعات الفلسطينية، بفرض أحكاماً وتعليمات جديدة، للحد من دخول الأجانب كأساتذة وطلاب للجامعات الفلسطينية، وذلك استمراراً لسياسة الاحتلال الرامية للتضييق على الجامعات الفلسطينية ومنعها من الانفتاح على العالم، وعرقلة تعزيز التبادل الأكاديمي عموماً.وحذر من محاولة إسرائيل شرعنة الاستيطان من خلال سعيها لنيل الاعتراف بجامعة مقامة في مستوطنة آرئيل، داعيًا إلى تفعيل المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل خاصة للجامعات المقامة في المستوطنات.من جانبها، شددت مدير الرعاية الاجتماعية للطلاب الوافدين بوزارة التربية والتعليم المصرية نارمين سيف المسيح فهيم، على أهمية الاجتماع الذي يبحث سبل دعم الطلاب الفلسطينيين، في ظل محاولات إسرائيل لتدمير البنية الأساسية الفلسطينية بما فيها التعليم وإجبار الشعب الفلسطيني على اتباع المسار التعليمي الإسرائيلي.بدوره، قال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين الدكتور بصري صالح، إن المؤسسات التعليمية الفلسطينية وخاصة في القدس تتعرض لأكبر حملة منذ بداية الاحتلال تستهدف استبدال النظام التعليمي الفلسطيني الوطني بنظام آخر يكرس ثقافة الاحتلال، داعيًا مؤسسات الجامعة العربية ودولها لدعم التعليم في فلسطين وخاصةً القدس، وتعزيز فرص التشبيك بين مؤسسات التعليم في فلسطين وبقية الدول العربية.// انتهى //14:05ت م0083