الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واستواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يبلغ طوله 71 كم ويتضمن أربع حارات في كل اتجاه، ضمن جهودها الراميةلخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم ووصولهم، إضافةً إلى الارتقاء بجودة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة لسكان وأهالي مكة وجدة.وينقسم المشروع إلى أربع مراحل يجري العمل على تنفيذها؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى البالغ طولها 5 كم 67 %، ووصلت في المرحلة الثانية 80 % من طول يبلغ 19 كم، في حين ارتفعت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 27 كم إلى 97 %، بينما لا تزال المرحلة الرابعة من المشروع التي يصل طولها إلى 20 كم تحت الترسية.ويسهم الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر في خدمة قاصدي بيت الله الحرام من لحظة قدومهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، وربطهم بالطريق الذي يختصر المسافة الزمنيةبمدة 35 دقيقة حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة، كما يسهم الطريق في خدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرمة، وتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية.وتعمل الوزارة على تحسين وتطوير الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة كافة وتنفيذ جميع أعمال الصيانة وأدوات السلامة عليها بصورةٍ دورية، تحقيق مستهدفات قطاعي الحج والعمرة وبرنامجضيوف الرحمن الهادف إلى الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030.وتستهدف الإستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ المشاريع بحوالي 10%؛ وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعدمن خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.// انتهى //14:57ت م0103