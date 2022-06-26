مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية حزمة من البرامج والخدمات المقدمة في رحلة ومسار حجاج بيت الله الحرام من القدوم إلى الوداع في موسم حج هذا العام، حيث تتجاوز عدد الخدمات 5 ملايين خدمةٍ تندرج تحت برامج الجمعية الخمسة الرئيسية "غذاء الروح، وغذاء البدن، ومضياف، والعناية، والوكالات".وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس إحسان الريس أن جمعية هدية تعمل بإشرافٍ من وزارة الحج والعمرة على تغطية عدد من نقاط الاتصال بضيوف الرحمن من القدوم إلى الوداع، حيث تتواجد الجمعية في نقاط الوصول في المطارات، والمنافذ البرية، وميناء جدة الإسلامي، ومكة المكرمة والمدينة المنورة قبل يوم التروية، والمشاعر المقدسة، "مشعر عرفات، ومشعر مزدلفة، ومشعر منى"، وبعد أيام التشريق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ونقطة المغادرة في "مراكز تفريج الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة".وأبان الريس أن هدية بدأت في تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وتهدف الجمعية للوصول إلى 5,697,879 خدمةً منوعة منها ما يخص التغذية الروحية بالإرشاد والتوجيه، ومنها ما يخص الإطعام والسقيا من وجبات خفيفة ومطهية وعبوات ماء زمزم ومياه صحية ومنها ما يخص استقبال الوفود وضيافتهم في مكاتب ومقرات الجمعية، ومنها ما يخص العناية بضيوف الرحمن من منتجات ابتكارية وإبداعية، ومنها ما يخص النيابة في تنفيذ النسك من الكفارات والصدقات والإنابة في تنفيذ المناسك.// انتهى //14:57ت م0104