القاهرة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، برئاسة المملكة وبمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة الجامعة.ورأس الاجتماع مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوكالة وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية تركي بن مرزوق العمري.وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي الكلمة الافتتاحية أن أحد الأهداف الأساسية لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، هي الارتقاء بصورة الشخصية الجماعية العربية وحماية مقدساتها وموروثها الفكري والحضاري في سياق جهود الاحتواء الإعلامي لموجات الكراهية والتيارات اليمينية الشعبوية في الغرب التي تستهدف الجاليات العربية.ويناقش فريق الخبراء على مدى يومين دعم ومساندة القضية الفلسطينية في أوساط الرأي العام الدولي، ومحاربة الإرهاب والنزاعات المتطرفة، فضلاً عن تثمين مقومات الموروث الحضاري والثقافي العربي، إضافة إلى تصورات الدول الأعضاء والمنظمات الإعلامية المعنية لوضعها في صيغتها النهائية بما فيها استكمال إطلاق المرصد الإعلامي لخريطة التنمية المستدامة ومشروع المنصة المدمجة وذلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب.// انتهى //14:57ت م0105