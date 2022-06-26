عرعر 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه اليوم , أمين المنطقة المهندس شمام الشمري .واطلع سموه على أهم الخطط التطويرية والمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها في المنطقة ، وجهود الأمانة الرقابية والميدانية خلال الفترة الماضية .ونوه بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة ، مشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة الحدود الشمالية .من جهته استعرض أمين المنطقة جانباً من الأعمال التي نفذت والخطط المستقبلية ونسب الإنجاز في المشروعات مؤكداً الحرص على كل ما يسهم في معالجة التشوه البصري والارتقاء بمستوى الخدمات إلى الأفضل.// انتهى //15:02ت م0106