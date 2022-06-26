عام / سمو نائب أمير الحدود الشمالية يستقبل أمين المنطقة
الأحد 1443/11/27 هـ الموافق 2022/06/26 م واس
عرعر 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه اليوم , أمين المنطقة المهندس شمام الشمري .
واطلع سموه على أهم الخطط التطويرية والمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها في المنطقة ، وجهود الأمانة الرقابية والميدانية خلال الفترة الماضية .
ونوه بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة ، مشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة الحدود الشمالية .
من جهته استعرض أمين المنطقة جانباً من الأعمال التي نفذت والخطط المستقبلية ونسب الإنجاز في المشروعات مؤكداً الحرص على كل ما يسهم في معالجة التشوه البصري والارتقاء بمستوى الخدمات إلى الأفضل.
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