جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسطرحت الخطوط السعودية عبر خطتها التشغيلية (6,5) ملايين مقعد وتسييّر (30) ألف رحلة خلال شهري يوليو وأغسطس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر في موسم صيف هذا العام.وخصصت "السعودية" اعتباراً من 30 يونيو الجاري، أكثر من (765,6) ألف مقعد أسبوعياً بزيادة (30%) عن المعدل في صيف عام 2021م، فيما سيتم تشغيل (3,5) آلاف رحلة أسبوعياً، تربط أرجاء المملكة بشبكة رحلات منتظمة فيما تصل رحلاتها إلى (4) قارات حول العالم.وتتضمن خطة "السعودية" لموسم الصيف توفير كل الاحتياجات الأساسية كالصيانة والتموين والخدمات الأرضية في الوقت المحدد عن طريق توفير الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لذلك حفاظاً على الوقت وانضباط مواعيد الرحلات في ظل التشغيل بكامل الطاقة في هذه الفترة التي يتزامن فيها موسمي الصيف والحج، فيما تحرص "السعودية" على تعزيز التنسيق والتعاون مع شركاء النجاح في المطارات لضمان انسيابية وسهولة الحركة.وتقدم "السعودية" خدماتها الإلكترونية المتكاملة عبر موقعها (saudia.com) وتطبيقات الأجهزة الذكية، التي تمكن المسافرين من التخطيط للسفر وإتمام جميع مراحل الحجز وصولاً إلى إصدار بطاقة الصعود للطائرة بكل سهولة، إلى جانب ما يتم توفيره لخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها مركز الحجز الموحّد عبر الرقم (920022222) ومكاتب المبيعات داخل وخارج المملكة.// انتهى //15:05ت م0108