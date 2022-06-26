الدمام 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون الأسواق، خلال الشهر الحالي، ١٦٨٠ جولة رقابية في المنشآت والأسواق التجارية والأسواق الشعبية وحاضنات الأعمال بحاضرة الدمام، للتأكد من الالتزام بمتطلبات مزاولة الأنشطة التجارية وتطبيق الاشتراطات والتعليمات.وأشار وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، إلى أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير ٢٨٦ مخالفة، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية المكثفة لوكالة الخدمات "الإدارة العامة لشؤون الأسواق" والحملات التوعوية وتعزيزها على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.وأطلقت الأمانة حملات توعوية موسعة على كافة الأسواق ومنافذ البيع بحاضرة الدمام، استهدفت التعريف بالاشتراطات وضوابط البيع اللازم توافرها فيها وإشراك المستهلكين باعتبارهم شركاء إستراتيجيين فعالين، سعياً لتوفير وتطوير الخدمات بما يتلاءم مع جودة وتنمية الحياة، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت المخالفة أو غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.// انتهى//15:08ت م0109