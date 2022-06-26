الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأوصى مؤتمر أوقاف الجامعات السعودية الذي اختتم أعماله في الرياض بتنظيم من الهيئة العامة للأوقاف، بدراسة الفرص الاستثمارية الوقفية والتحديات التي تواجه الأوقاف الجامعية في مجال الاستثمار بالشراكة مع وزارة الاستثمار ووزارة التعليم والهيئة العامة للأوقاف، وحث على دراسة آلية الاستفادة من الأصول غير الملموسة في الجامعات وتشكيل فريق عمل مشترك من المجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة العامة للأوقاف لدراستها ووضع آلية لتفعيلها.وجاءت توصيات المؤتمر الذي استمر يومين لتواكب تطلعات الجامعات السعودية في تمكين الأوقاف الجامعية من خلال التأكيد على ضرورة إقرار لائحة موحدة لأوقاف الجامعات، لوضع إطار تنظيمي موحد لها وتعزيز الشخصية الاعتبارية المستقلة، وبما يسهم في تمكينها وحوكمتها، بالإضافة إلى أهمية إصدار أدلة استرشادية موحدة لتأسيس وتشغيل الأوقاف الجامعية إداريًا ونظاميًا وإستراتيجيًا، استثماريًا، للإسهام في نمذجتها وفق نموذج تشغيلي موحد ولتسريع نمو الأوقاف الجامعية الناشئة.وأكدت التوصيات أهمية تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات القائمة في الجامعات السعودية الحكومية والخاصة في مجال الأبحاث والدراسات للإسهام في تطوير صناعة الأوقاف وإثراء المحتوى المعرفي في مجال الأوقاف.ودَعَت إلى دراسة آلية استفادة الأوقاف الجامعية من أراضي الجامعات ومعالجة وضع أراضي الجامعات التي أقيمت عليها أوقاف، وتشكيل فريق عمل بين الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للأوقاف والمجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات للخروج بحلول تمكينية في هذا المجال بما يسهم في نمو أوقاف الجامعات وزيادة إيراداتها.وشددت على أهمية تبني الأوقاف الجامعية لوسائل تسهم في تنويع مصادر الدخل لها وتنمية مواردها المالية، ومن ذلك تفعيل برامج "ولاء الخريجين" والطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم لدعم أوقاف الجامعات والاستفادة من منصات التمويل الجماعي والمنتجات المالية المبتكرة.كما أكدت التوصيات على ضرورة تعزيز وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في دعم الأوقاف الجامعية من خلال مسؤوليته المجتمعية، وعقد شراكات فاعلة من قبل أوقاف الجامعات مع الشركات والقطاع الخاص في هذا المجال، كما حثت على إطلاق برامج "تأهيل وبناء القدرات البشرية في تخصصات إدارة الأوقاف والاستثمار" بالشراكة بين الجامعات والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج تطوير الموارد البشرية "هدف" ومعهد الإدارة العامة.وأشارت إلى أهمية حصر العوائق والتحديات التي تواجه أوقاف الجامعات بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والمجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات واقتراح آليات لمعالجتها والجهات ذات العلاقة.// انتهى //15:13ت م0110