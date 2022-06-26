الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسشارك مركز البحوث والتواصل المعرفي عبر الاتصال المباشر في ندوة علمية ثنائية مشتركة نظمتها الجمعية الصينية للابتكار وإستراتيجية التنمية، بعنوان: العلاقات الصينية السعودية في إطار "الحزام والطريق" و"رؤية المملكة 2030".ورحب الأمين العام ونائب رئيس الجمعية الصينية للابتكار وإستراتيجية التنمية وانغ به يونغ خلال الندوة بالمشاركين، وتطرق إلى تاريخ التعاون السعودي الصيني ومستقبله وأهميته الإستراتيجية للمنطقتين وللعالم ككل.وتناول المشاركون خلال الندوة التعاون الثقافي والتواصل الإنساني بين المملكة والصين كما تناولوا واقع التعاون بين الجانبين الذي يشهد ازدهارًا ونموًا مطردًا، في مجالات الاقتصاد والتجارة، والطاقة، والصناعة ونقل التكنلوجيا، والتمويل، والبنية التحتية، والتواصل العلمي والثقافي والإعلامي، وغيرها، وأن البلدين يملكان الإمكانات اللازمة لتوسيع آفاق التعاون في تلك المجالات، وأن مستقبل التعاون بين البلدين واعد جدًا.وأكد رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد ، أهمية دعم الحوار، وضرورة نجاح التعاون السعودي الصيني، وتعزيز المساعي الرامية إلى فتح آفاق التواصل المثمر، كما تطرق إلى أن التواصل والتعاون ممتد عبر التاريخ بين منطقة الجزيرة العربية والصين عبر طريق الحرير التاريخي، وما الحزام والطريق إلا استئناف لتلك الحقب من التاريخ.// انتهى //15:16ت م0111