الدمام 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسنفذت الفرق الميدانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أعمال الكشف على أكثر من ١٢٠٠ خلية نحل بمزارع المانجروف بمحافظة القطيف.وأكد مدير الفرع المهندس عامر المطيري دعم الفرع لمربي النحل، لإيجاد مرعى قوي للأزهار، وإبراز الدور البيئي المهم للمحافظة على غابات المانجروف، موضحا أن الفحص شمل أكثر من ١٢٠٠ خلية نحل في موقعين، الأول شاطئ سيهات والمستهدف خلاله النحل المستورد، والثاني شاطئ تاروت وبه نحل بلدي وآخر مستورد .من جانبه بين مسؤول المنحل المهندس حسين الشخل، أن التعامل مع النحل في فصل الصيف يتطلب وضع مظلة وتبريد الأجواء من خلال وضع مياه نظيفة في الغدايات، ووضع عوامات مثل قطع الفلية ليقف عليها النحل، ورش أرضية المنحل بالماء النظيف في المناطق الجافة، أما في الأماكن التي تتميز بالرطوبة فيلزم إضافة إلى ذلك عمل فتحات تهوية في الخلايا، وفحص الخلايا في الصباح الباكر كل أسبوعين، وتصغير بوابات السروح، ووضع عدد من الإطارات تناسب قوة الخلية .// انتهى //15:23ت م0113