الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأعلنت اللجنة السعودية لليوغا عن عدد من المبادرات الداعمة بهدف دعم وتطوير رياضة اليوغا في المملكة العربية السعودية.ودشنت اللجنة في يوم 21 يونيو الجاري تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لليوغا وبالتعاون مع وزارة الرياضة صفحتها الخاصة على منصة " نافس " لتشجيع الاستثمار في مجال اليوغا الذي تبلغ حصته السوقية حول العالم 88 مليار دولار في عام 2022 ويُتوقع وصوله إلى 215 مليار دولار بحلول 2025، وذلك بفتح صالات وأكاديميات ومعاهد تأهيل مدربي اليوغا، التي تسهل عمل المستثمرين بتوضيح جميع المتطلبات وسرعة إصدار التراخيص لصالات ومراكز اليوغا.وأكدت رئيسة اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي أن اللجنة تهدف إلى زيادة عدد مراكز وصالات اليوغا في جميع مدن المملكة حتى يسهل الوصول لها وممارسة هذه الرياضة لكثير من أفراد المجتمع، إذ تتمركز حاليًا هذه الخدمات و المراكز في المدن الرئيسة فقط, مشيرةً في هذا الصدد إلى الإقبال الكبير على رياضة اليوغا في مختلف مناطق المملكة.وضمن مبادراتها لدعم الرياضة، أطلقت اللجنة السعودية لليوغا بمناسبة اليوم العالمي لليوغا مسابقة اليوغا الاحترافية والأولى من نوعها بالمملكة التي تهدف إلى تكوين قاعدة لمحترفي هذه الرياضة في المملكة لتوسيع مفهوم بطولاتها ومسابقاتها, إذ تعاونت اللجنة السعودية لليوغا مع جهات دولية كاتحاد آسيا لليوغا الاحترافية والاتحاد الدولي لليوغا الاحترافية لإقامة بطولات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء.كما شاركت اللجنة السعودية لليوغا في حفل السفارة الهندية ضمن احتفالات اليوم العالمي لليوغا، إضافة إلى ذلك بدأت اللجنة احتفالاتها منذ شهر مارس 2022 بتلبية دعوة مركز مورارجي ديساي الوطني لليوغا تحت إشراف وزارة اليوغا الهندية للانضمام لحملة العد التنازلي 100 يوم لليوم العالمي لليوغا وكان ذلك من خلال ورش عمل ومحاضرات افتراضية علمية لليوغا.وشاركت اللجنة السعودية لليوغا كذلك في البطولة الدولية الافتراضية لرياضة اليوغا الاحترافية التي نظمها المجلس الدولي لليوغا بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرياضة اليوغا الاحترافية واتحاد آسيا لرياضة اليوغا الاحترافية؛ للاحتفال باليوم العالمي لليوغا.// انتهى //15:28ت م0114