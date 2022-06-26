عام / البرلمان العربي يؤكد دعمه للصومال في مواجهة أزمة نقص الغذاء
الأحد 1443/11/27 هـ الموافق 2022/06/26 م واس
القاهرة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واس
أكد رئيس البرلمان العربي عبدالرحمن العسومي، دعمه ووقوفه بجانب الصومال لعبور هذه المرحلة الدقيقة وتثبيت خطواته نحو تحقيق الأمن والاستقرار لشعبه وتطلعاته في العيش الكريم.
وقال العسومي في بيان اليوم: إن الصومال بحاجة لحكومة كفاءات للمساهمة في مواجهة جميع التحديات التي تعصف به، ويأتي في مقدمتها أزمة سوء الغذاء وكارثة الجفاف التي تضرب الصومال.
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