القاهرة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأكد رئيس البرلمان العربي عبدالرحمن العسومي، دعمه ووقوفه بجانب الصومال لعبور هذه المرحلة الدقيقة وتثبيت خطواته نحو تحقيق الأمن والاستقرار لشعبه وتطلعاته في العيش الكريم.وقال العسومي في بيان اليوم: إن الصومال بحاجة لحكومة كفاءات للمساهمة في مواجهة جميع التحديات التي تعصف به، ويأتي في مقدمتها أزمة سوء الغذاء وكارثة الجفاف التي تضرب الصومال.// انتهى //15:31ت م0116