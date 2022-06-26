جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساحتفت جامعة الأعمال والتكنولوجيا اليوم، بتخريج 937 طالبًا وطالبة، في مختلف التخصصات التي ترفد من خلالها سوق العمل بالقدرات البشرية المؤهلة؛ بالشكل الذي يلبي تطلعات التنمية الحالية والمقبلة، من خلال البرامج التي صممت خصيصًا لتواكب رؤية المملكة 2030، وتدعم الاقتصاد المحلي.وأوضح رئيس مجلس الأمناء بالكلية الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، أن الخريجين رُبطوا بسوق العمل منذ انضمامهم لمقاعد الدراسة، وجُهزوا في جميع المجالات عبر تعليم معرفي يحقق أعلى المعايير العالمية، ويتوافق مع التطورات الجديدة التي تشهدها العملية التعليمية في المملكة.من جانبه أشار رئيس الجامعة الدكتور أسامة جنادي، إلى أن جامعة الأعمال والتكنولوجيا تركز على جودة التعليم والتّطوير المستمر في ظل تحقيقها لإنجازات عالمية، حيث صنفت الجامعة بين أفضل 400 جامعة حول العالم، مما يعكس مكانتها لتكون في مصاف الجامعات العالمية المتميزة.// انتهى //16:29ت م0135