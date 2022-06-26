الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساحتفت الهيئة العامة للنقل بمشاركة حرس الحدود وجامعة الملك عبدالعزيز بالبحارة ودورهم الكبير في القطاع البحري، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للبحارة, الذي يصادف 25 من شهر يونيو سنويًا، بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتور رميح بن محمد الرميح وعدد من الجهات ذات العلاقة.وتضمنت فقرات الحفل تسليم رئيس الهيئة العامة للنقل شهادة الكفاءة البحرية لـ23 بحارًا سعوديًا؛ تمنحهم فرصة العمل على متن السفن التجارية والناقلات العملاقة، اتساقًا مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO، وتكريم عدد من البحارة ممن أنهوا عددًا من البرامج التدريبية التخصصية في مجالات النقل البحري، وتقديم عروض مرئية، وعرضًا عن السلامة البحرية لحرس الحدود.كما سُلمت وثيقة الاعتماد الأكاديمي لكلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز.// انتهى //16:38ت م0138