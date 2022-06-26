حضرموت 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وقام الفريق التطوعي التابع للمركز منذ بد الحملة بإجراء 387 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض ( الفاكو )، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.ويأتي تنفيذ المشروع في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلةً بالمركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //16:47ت م0139