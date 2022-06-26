عدن 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بمحافظة عدن الدورة التدريبية لمعلمات المجمع المهني لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حول النطق والتخاطب، وذلك ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة.وشملت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام مفاهيم متعددة في تدريبات عضلات الوجه والفكين والشفاه واللسان وتدريبات النطق المختلفة وتدريبات التنفس. وأكد مدير مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة، أسامة باقاضي أن البرنامج التدريبي هدف إلى بناء قدرات 323 مدربًا ومدربة لذوي الإعاقة في محافظات عدن وأبين وحضرموت، حتى يكونوا مؤهلين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في واقعهم العملي.وأوضحت مدير المجمع المهني ليلى باشميلة أن الدورة تعد الأولى التي تشمل تدريب كل الاختصاصيات في المجمع المهني ومعلمات معهد المكفوفين، حيث تلقين كثيرًا من المعارف والمهارات الأساسية الأولية لتعليم الأطفال الحروف وأصواتها والنطق وآلية التخاطب، مفيدة أن المشاركات في هذه الدورة استفدن كثيرًا منها وستساعدهن على أداء مهامهن في خدمة هذه الشريحة المهمة في المجتمع على أكمل وجه، شاكرة مركز الملك سلمان للإغاثة لاهتمامه بتعليم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم جميع فئات الشعب اليمني بمختلف المجالات.// انتهى //16:48ت م0140