حائل 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأعلن رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله بن سالم الوحشي عن انطلاق منافسات بطولة كأس حائل للشطرنج في نسختها الأولى خلال الفترة من 1 ـ 2 يوليو 2022 في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.وتواصل اللجنة المنظمة لبطولة كأس حائل للشطرنج استعداداتها اليومية للبطولة التي ستقام وفق النظام السويسري من 9 جولات لبطولة السيدات و 9 جولات لبطولة الرجال والتي ستقام خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث تعمل اللجنة على إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق منافسات البطولة, التي تعد إحدى بطولات الكؤوس التي أعلن الاتحاد عن تنظيمها في روزنامة النشاط للعام الجاري، حيث يهدف هذا النوع من البطولات إلى نشر رياضة الشطرنج عبر المدن والمناطق بمشاركة اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول سعيًا لصقل المواهب ورفع المستويات الفنية من خلال اللقاءات مع اللاعبين واللاعبات المصنفات دوليًا من ذوي الخبرة.وأعلنت لجنة التسويق والاستثمار بالاتحاد السعودي للشطرنج عن إبرام عدد من الشراكات وتوقيع عقود الرعاية للبطولة مع العديد من الجهات الراعية في مختلف فئات الرعاية.يذكر أن بطولة كأس حائل بطولة دولية مصنفة تأتي هذا العام بالتزامن مع استعدادات أخضر الشطرنج للمشاركة في أولمبياد العالم بالهند 2022 والتي ستشهد مشاركة أول منتخب سعودي نسائي يمثل المملكة في أكبر تجمع لرياضة الشطرنج بالعالم.// انتهى //16:48ت م0141