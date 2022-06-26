تبوك 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية أسماء الفائزين بالجائزة في عامه الـ31، الذين سيُكرَّمون في الحفل الذي سيرعاه سموه الأربعاء المقبل.جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في الإمارة اليوم، أمين الجائزة المهندس واصل بن حامد الحربي, واطلع سموه على آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة، منوهاً بالجهود التي تبذلها اللجنة وبما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة.وأوضح المهندس الحربي أن لجان الجائزة تأكدت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع المسجلة للمنافسة على نيل الجائزة من تطبيق جميع الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 31 عاماً بدعم من سمو أمير منطقة تبوك .وأكّد أن الجائزة أسهمت بشكل كبير في تطوير الزراعة بالمنطقة وأصبحت هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نيلها، وأسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة.وجاءت أسماء المزارعين الفائزين كالتالي:إبراهيم عبدالعزيز القويز - مازن عبدالرحمن القعير - سعود محمد مخلف العنزي - سعود فهد سعود الشهراني - عبدالعزيز رمضان القيسي - عوده جدعان مسعد البلوي - فيصل سعود عبدالعزيز الشمري - محمد فرحان مفضي العنزي - منور محمد خزن العنزي - وقف الشيخ الحميدي الماجد الخيري - فارس عقيل عثمان الجميل - ورثة حمد إبراهيم التيماني - أحمد عبدالهادي أحمد سليمان - بندر صالح فنخان العنزي - ناصر صبحي عوده العطوي - عبدالله عبدالكريم المدني - صالح سالم محمد العطوي - صالح مسلم راشد الجهني - محمد مطر عرنون العرنون - هزاع صالح فريج الفهيقي - مرزوق صالح حمود البلوي - محمد سليمان محمد الشوامين - سليمان محمد جفال الحويطي - موسى سليم ظاهر البلوي - صالح فرج عوده البلوي - بدر أحمد علي أبو بكر - حماد سعيد معتق البلوي - عوده سويلم طويلع الحويطي - سليمان عبدالله فالح البلوي - سالم حميط سعد الحويطي.// انتهى //16:49ت م0142