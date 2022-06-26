الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز ، في مقر المركز بالرياض اليوم، بممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن السيد رينو ديتال.وناقش الجانبان خلال اللقاء الوضع الإنساني في اليمن وانعكاساته على الشعب اليمني، والسبل الكفيلة لمواجهة مشكلة تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات الحوثية وزراعة الألغام في الأراضي اليمنية.وأشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعمل المميز الذي يقدمه المركز من خلال تقديم الدعم لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، معبرًا عن اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.//انتهى//16:50ت م0144