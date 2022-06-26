الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسوقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مذكرة تفاهم مع شركتي خدمات الحلول المتقدمة للاتصالات «ATSS» و «HCL»، وذلك بهدف دعم انتشار والاستفادة من تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وذلك لإيجاد فرص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ذات عوائد معرفية واقتصادية، بما في ذلك توطين التقنيات الحديثة، تعزيزًا لمكانة المملكة بوصفها مركزًا تقنيًا إقليميًا، وبناء بنية رقمية تسهم في الاستدامة والريادة العالمية.ووقع المذكرة من جانب الوزارة وكيل الاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام البسام، ومن الجانبين الآخرين الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الحلول المتقدمة للاتصالات المهندس عبدالله العصيمي، ورئيس الشؤون الهندسية والأبحاث والتطوير بشركة «HCL» فيجاي جونتور.وسيعمل الجانبان بموجب المذكرة على معاونة الوزارة في إيجاد نماذج عمل تجريبية في استخدام تقنيات إنترنت الأشياء مدعمة بشبكات الجيل الخامس 5G، وتطوير نماذج أعمال لحالات استخدام إنترنت الأشياء والجيل الخامس، والتعاون على إيجاد فرص للشركات التقنية وإيجاد الفرص الاستثمارية ودعم نموها، إضافةً إلى تطوير مركز «Wave 4 DX Lap» لتقديم برامج التحول الرقمي المدعوم بتقنيات إنترنت الأشياء، وتطوير ونشر أوراق بحث ذات صلة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.كما تشمل مجالات التعاون الجانب المتعلق بتطوير تجارب حلول إنترنت الأشياء والجيل الخامس في مختلف القطاعات ومن ضمنها «الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، المطارات، الصحة، الزراعة، النقل، المدن والبيوت الذكية، الطاقة، الصناعة، والتجزئة»، إلى جانب تسريع التحول المعرفي وتطوير المحتوى المحلي من خلال التعاون مع الوزارات والشركات والجامعات ومراكز التدريب للتحول الرقمي الناشئ وتقنيات الجيل الخامس، وإجراء ورش عمل حول التكنولوجيا للوزارات المختلفة بمعاونة شركاء «HCL» العالميين.// انتهى //16:50ت م0145