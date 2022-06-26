الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسعقدت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة في مجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور علي بن سعد العلي، ناقشت خلاله التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بمشاركة عددٍ من المسؤولين في الوزارة برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار الأستاذة أضواء العريفي.واستعرض الاجتماع مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية التي تسهم في دعم وتطوير البنية التحتية للرياضة السعودية في مختلف المجالات، حيث أوضحت الوزارة بأن لديها برنامج يتكون من ستة محافظ يعنى بهذا الجانب ويسير بشكل جيد وعلى مراحل وأوليات معتمدة سواءً في تطوير ما هو قائم من منشآت حالياً أو إنشاء منشآت جديدة.كما بحث ما تضمنته استراتيجية دعم الأندية واستراتيجية دعم الاتحادات، ومشاريع الوزارة، وتخصيص الأندية، وحوكمة الأندية وضبط الإنفاق، والمشاريع الاستثمارية، والأعمال التي تقوم بها الوزارة في تطوير استراتيجية استثمار متكاملة جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة إلى الرياضة.واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع البرامج التطويرية والمتخصصة التي تقوم بها الوزارة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون ضمن مبادرة (تطوير الإعلام الرياضي) بهدف تطوير قدرات الإعلاميين الرياضيين وتأهيلهم في جميع مناطق المملكة، وكذلك تدريبهم على الفعاليات والأحداث الرياضية الجديدة التي حدثت في المملكة مؤخراً.وأكد مسؤولو الوزارة أن الرياضة النسائية تحظى بدعم كبير من القيادة، وعملت على إقامة وتطوير عدد من الخطط المستقبلية للرياضة النسائية التنافسية والمجتمعية، وقد سعت الوزارة لإطلاق العديد من المبادرات في جميع مناطق المملكة.وناقش الاجتماع برنامج الابتعاث لتطوير المواهب الرياضية الذي يسهم في صقل وتطوير المهارات، حيث أكد مسؤولو الوزارة أن المرحلة الأولى قد بدأت في عام 2019م.وقدم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الأسئلة والاستفسارات على مسؤولي وزارة الرياضة بشأن التقرير السنوي، حيث اجاب مسؤولو الوزارة على ما تم طرحه من قبل الأعضاء.يذكر أنَّ لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تأتي ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.// انتهى //16:57ت م0147